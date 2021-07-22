В Москве началось обучение наблюдателей Общественной палаты для работы на выборах

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Обучение корпуса наблюдателей столичной Общественной палаты, которые на предстоящих в сентябре выборах трех уровней будут контролировать процесс голосования и подсчет результатов на каждом избирательном участке города, началось в Москве.

Как уточнили в четверг в пресс-службе Общественной палаты, обучение наблюдателей в этом году проводят преподаватели факультета права национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУВШЭ). О ходе подготовки к выборам, работе штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, приложении "Мобильный наблюдатель" и т. д. рассказывают зампредседателя Общественной палаты Москвы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов; декан факультета права, руководитель департамента публичного права, профессор НИУ ВШЭ Вадим Виноградов; замруководителя Общественного штаба, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев, замруководителя Общественного штаба, руководитель электронного штаба Илья Массух и сопредседатель Движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц.

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.