Более 13 тыс. человек записались в корпус общественных наблюдателей за выборами в Москве

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Свыше 13 тыс. человек подали заявки в корпус наблюдателей за ходом голосования в Москве. Большинство из них моложе 35 лет, сообщил ТАСС в четверг замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году, куратор Корпуса наблюдателей Вадим Ковалев.

"На сегодняшний день в корпус наблюдателей столичной Общественной палаты записалось более 13 тыс. человек. Среди тех, кто подал заявления на вступление в наш корпус, самая многочисленная группа - это молодежь, 38% - люди в возрасте от 20 до 35 лет. Самому "взрослому" наблюдателю в этом году 91 год", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что почти половина (40%) из тех, кто записался в этом году, уже были наблюдателями Общественной палаты Москвы ранее. "Можно сказать, что у нас уже сформирован костяк наблюдателей, которые имеют опыт в наблюдении за голосованиями на разных уровнях и опыт совместной работы со штабом", - отметил Ковалев.

В этом году по всей стране пройдут выборы в Государственную думу VIII созыва. Кроме того, москвичам из районов Академический и Новогиреево предстоит принять участие в довыборах депутатов Московской городской думы, а жителям района Щукино - в выборах муниципальных депутатов.

Для выборов всех трех уровней предусмотрены электронные бюллетени. Жители столицы с подтвержденными учетными записями на портале mos.ru смогут проголосовать онлайн на выборах 17-19 сентября по предварительной регистрации, которая будет открыта с 2 августа по 13 сентября.

Ранее Венедиктов сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достигнуть 1,5-2 млн человек, что минимум в 1,5 раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году.