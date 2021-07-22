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Кузнецова предложила оплачивать нянь для детей-инвалидов из семей в трудной ситуации

Детский омбудсмен указала, что на федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах

КРАСНОДАР, 22 июля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова в ходе совещания в Краснодаре в четверг предложила выделять бюджетные средства на оплату услуг няни для детей-инвалидов, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации.

"Необходимо выделять средства родителям, которые находятся в сложной жизненной ситуации, чтобы оплачивать няню. На федеральном уровне следующего шага не сделано, но есть разного рода решения в регионах. Это тот вариант, который может помочь, особенно, если ребенок с особенностями развития и нужен присмотр на определенное время", - отметила Кузнецова.

Она указала, что в России только 25% детей до трех лет обеспечены местами в дошкольных учреждениях, за последние годы рост числа детей, имеющих инвалидность, составляет 6%.

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РоссияКузнецова, Анна Юрьевна
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