Общественная палата выявила более 30 тыс. фейков в 2021 году

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Волонтеры Общественной палаты (ОП) РФ выявили в 2021 году более 30 тыс. фейковых сообщений, большинство из которых касались коронавируса и российской вакцины. Об этом сообщил в четверг член палаты, первый зампред координационного совета по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

"В этом году киберволонтеры Общественной палаты выявили суммарно более 30 тыс. фейковых сообщений. Четыре пятых связаны с коронавирусом, против нашей вакцины. Но 3 тыс. фейков (десятая часть) - вранье, наглая ложь по поводу наших выборов", - сказал он на заседании рабочей группы Совета Федерации по мониторингу попыток внешнего вмешательства в период подготовки и проведения выборов в Госдуму.

По словам Малькевича, всплеск таких сообщений был зафиксирован в мае, во время праймериз партии "Единая Россия". "Сейчас осталось менее двух месяцев [до выборов], мы понимаем, что это все вырастет кратно. Мы фиксируем, что эти фейки сейчас создаются исключительно из-за пределов России, как и фейки о нашей вакцине от коронавируса", - отметил член ОП, добавив, что для этого задействуются очень большие материальные ресурсы.

В числе активно распространяемых в настоящее время фейков Малькевич назвал сообщения об отмене выборов из-за волны коронавируса, о введении локдауна сразу после выборов, о принудительной вакцинации, в том числе детей, на избирательных участках, а также призывы не ходить на участки, чтобы сорвать выборы. "В сентябре будет страшно от наплыва, от этих волн информационного вируса, потому что будут пытаться постоянно с помощью постановочных видео показать, как все якобы у нас нелегитимно", - сказал он.