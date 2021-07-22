Медики Росгвардии развернули госпиталь в Нижегородской области в ходе учений "Заслон-2021"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Специальный медицинский отряд Росгвардии развернул в Нижегородской области полевой госпиталь и провел учения по работе с ранеными. Мероприятие проходило в рамках масштабных учений ведомства "Заслон-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В рамках оперативно-стратегического учения "Заслон-2021" на территории Богородского района Нижегородской области развернут полевой госпиталь медицинского отряда специального назначения войск национальной гвардии РФ. 22 июля был отработан сценарий поступления военнослужащих с различными ранениями и травмами", - говорится в сообщении.

Полевой госпиталь возвели за сутки, он может вместить 60 пациентов, а при оказании неполной медпомощи - 120. Госпиталь делится на отделение реанимации, приемное, хирургическое, терапевтическое, лабораторию и аптеку.

12 июля Росгвардия начала крупномасштабные оперативно-стратегические учения "Заслон-2021", в ходе которых планируется отработка задач по нейтрализации угроз государственной и общественной безопасности. Во время учений будет проверена готовность войск к выполнению задач в условиях сложной, динамично развивающейся обстановки. Учения проходят в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах и завершатся 30 июля.