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В Сочи прогнозируют сильные дожди и грозы

В городе продолжает действовать штормовое предупреждение

СОЧИ, 22 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют в Сочи сильные дожди и грозы, осадки ожидаются к концу четверга и в течение пятницы. Об этом ТАСС сообщили в специализированном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Черного и Азовского морей.

"В течение дня, ближе к вечеру, а также завтра в течение суток очень высока вероятность выпадения обильных осадков. В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение", - сказала собеседница агентства.

Также ожидаются ливни с грозами, возможны подъемы рек до неблагоприятных отметок. На море прогнозируется образование смерчей. Есть риск схода селей в горах.

По данным администрации города, все службы переведены на усиленный режим работы.

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РоссияКраснодарский край
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