Космонавт Сергей Рязанский планирует провести в Екатеринбурге выставку фотографий с орбиты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Фотовыставка работ на космическую тематику российского космонавта, ученого, Героя России Сергея Рязанского может открыться в Президентском центре Б. Н. Ельцина (Ельцин-центр) в Екатеринбурге.

"Сейчас основная задача пребывания в Екатеринбурге - это проведение мастер-класса. И, кроме того, запланирована встреча с представителями Ельцин-центра: очень хочется в будущем провести фотовыставку космических фотографий здесь, в Екатеринбурге, поделиться эмоциями", - сообщил Рязанский на пресс-конференции в Уральском информационном центра ТАСС в четверг.

Подробности, связанные с выставкой, будут раскрыты позже. Рязанский отметил, что на данный момент в России и за рубежом проходит около 15 его фотовыставок - в Бельгии, шести городах Хорватии, во Франции и городах России. "Я всегда открыт для любых идей и предложений, потому что это уникальный шанс поделиться теми эмоциями, которые тебя переполняют, когда ты смотришь в иллюминатор. Это невозможно передать словами, можно только показать" - отметил Рязанский, который за время двух полетов в космос сделал более 350 тыс. фотографий.

Сергей Рязанский родился 13 ноября 1974 года в Москве. Окончил биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова по специальности "вирусология". В 2011 году был зачислен в отряд космонавтов. Дважды побывал в космосе в составе 37-го и 53-го экипажей МКС. Суммарно в ходе осуществления четырех выходов в открытый космос провел там 27 с половиной часов.