Cистему единого билета запустят в августе для поездок в Дербент, Избербаш и Романтик

ТАСС, 22 июля. Фонд "Посети Кавказ" и АНО "Единая транспортная дирекция" заключили соглашение о развитии и совершенствовании транспортной доступности в приоритетных туристских территориях Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В частности, с 10 августа по единому билету можно будет добраться в Дербент и Избербаш (Дагестан), а также в Романтик (Карачаево-Черкесия), сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе фонда.

"В целях продвижения внутреннего и въездного туризма будет запущен пилотный проект, предполагающий расширение географии мультимодальных перевозок на территории СКФО. Проектом предусмотрено создание новых мультимодальных маршрутов из большинства городов России с использованием "единого" билета в крупнейшие туристические территории СКФО с пересадкой через транспортно-пересадочные узлы - международный аэропорт Минеральные воды имени М. Ю. Лермонтова и международный аэропорт Махачкала (Уйташ), а также железнодорожные станции Невинномысска и Минеральных Вод", - говорится в сообщении.

Помимо уже действующих перевозок на курорты Приэльбрусья, Домбая и в города республиканского значения Черкесск и Карачаевск, запланированы перевозки в ключевые туристские города Республики Дагестан - Избербаш и Дербент, а в ближайшее время ожидается внедрение проекта на другие перспективные для туризма направления Северо-Кавказского федерального округа.

"Мы внедряем механизм "единого" билета для улучшения транспортной логистики регионов, это позволит пассажиру гарантированно спланировать свое путешествие и беспрепятственно добраться до точки назначения. По сути, "единый" билет - это услуга, позволяющая оформить единый транспортный документ на весь маршрут, например, Москва - Архыз или Москва - Эльбрус с использованием разных видов транспорта", - цитирует пресс-служба гендиректора фонда Алексея Хлопова.

Удобство "единого" билета

Как отмечается, мультимодальные пассажирские перевозки по "единому" билету имеют ряд преимуществ. Такой единый транспортный документ на всю поездку включает перевозку разными видами транспорта, гарантию перевозки на всем пути следования, обеспечение максимально удобной стыковки между рейсами, сокращение времени и количества пересадок. Также для туристов доступен широкий спектр способов покупки "единого" билета. "Все эти факторы особенно важны для пассажиров, прибывающих из других регионов страны, которые не ориентируются в новом городе. Человек по "единому" билету получает гарантированность поездки и круглосуточное сопровождение на протяжении всего маршрута", - добавил генеральный директор АНО "ЕТД" Константин Угаров.

В кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте и в приложении ОАО "РЖД" туристы могут приобрести - билет "поезд + автобус", а билет "самолет + автобус" оформляется через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. При покупке "единого" билета пассажиру оформляют билет на поезд или самолет и талон, предоставляющий право проезда на автобусе до конечного пункта маршрута. Оформление производится не позднее, чем за 12 часов до времени начала автобусной перевозки. Дети до пяти лет в сопровождении взрослых имеют право на бесплатный проезд.

Система единого билета уже работает по маршрутам в прямом и обратном направлении Минеральные воды - Нейтрино - Эльбрус - Тегенекли - Байдаево - Иткол - Чегет - Терскол - Азау, а также Минеральные воды/Невиномысск - Черкесск - Карачаевск - Домбай. С 10 августа откроется направление Минеральные воды/Невиномысск - Черкесск - Карачаевск - Архыз - Романтик. А с 15 августа - Махачкала - Махачкала - Избербаш - Дербент. Перевозка осуществляется на комфортабельных автобусах.