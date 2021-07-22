В Роспотребнадзоре заявили, что у жителей Крыма еще нет коллективного иммунитета к ковиду

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу у жителей Крыма пока не сформирован, поэтому уровень заболеваемости регулируется только ограничительными мерами, сообщила в четверг ТАСС руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Если бы те меры, которые введены, исполнялись в 100% случаев, они были бы оправданы более чем на 100%. К сожалению, у нас исполнение этих мер, ситуация далека от идеальной. Сегодня мы не можем говорить о коллективном иммунитете, поэтому регулирование эпидемического процесса идет только ограничительными мероприятиями", - сказала она.

В среду на заседании регионального оперштаба глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти республики пока не планируют закрывать туристический сезон в регионе, но это придется сделать, если ситуация с заболеваемостью дойдет до "критической отметки".

Пеньковская пояснила ТАСС, что решение об ограничениях принимаются в зависимости от динамики целого ряда показателей - увеличения коэффициента распространения инфекции, уровня заболеваемости, темпов прироста новых случаев.

Ранее Аксенов отмечал, что нарушение ограничений бизнесом наряду с игнорированием санитарных мер гражданами не позволяет улучшить ситуацию с коронавирусом. За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 2,7 тыс. случаев заражения коронавирусом - это максимальный показатель за все время пандемии. Курортные районы сейчас в числе тех, где наиболее сложная эпидемическая обстановка.

22 июня из-за роста заболеваемости в Крыму вновь ужесточили ограничения, введенные из-за пандемии. Рекомендовано вакцинировать от коронавируса работников сфер туризма и услуг. До 1 сентября запретили ночную работу общепита, кроме обслуживания навынос и доставки, проведение развлекательных мероприятий. Ограничена продажа билетов в театрах и кинотеатрах из расчета более чем 50% от вместимости залов. Также запрещено проведение выпускных вечеров.