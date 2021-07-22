Правительство Мурманской области выделило 23 млн рублей на ремонт военных памятников

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Военные памятники Мурманской области отремонтируют за 23 млн рублей, выделенные из регионального бюджета, соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства региона. На эти деньги запланировано привести в порядок как минимум три военных мемориала.

"Выделить из резервного фонда правительства Мурманской области Комитету молодежной политики Мурманской области 23 млн рублей на предоставление субсидий муниципальным образованиям на осуществление работ по сохранению памятников Великой Отечественной войны", - говорится в документе, подписанном губернатором региона Андреем Чибисом.

Как сообщил ТАСС руководитель комитета по молодежной политике Мурманской области Егор Хаценко, сейчас принимаются заявки от муниципалитетов, после чего будет составляться приоритетный список памятников, которые необходимо привести в порядок. На данный момент основными претендентами на ремонт являются два мемориала в Кольском районе: памятник авиаторам в поселке Кильдинстрой около реки Кола и военно-мемориальное кладбище в поселке Мурмаши, а также один мемориал в Печенгском районе, на полуострове Средний - памятник воинам 63-й бригады морской пехоты.