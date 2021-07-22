Захарова: РФ обсуждает взаимное признание сертификатов вакцинации с несколькими странами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Россия ведет диалог с целым рядом стран по вопросу взаимного признания сертификатов о вакцинации. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Подобное взаимодействие у нас ведется с целым рядом стран на двусторонней основе", - сказала она.

"Мы изначально после прорывных достижений в изобретении вакцины от коронавируса были открыты не просто к диалогу, но и к открытому обмену данными, производству нашей вакцины на территории других государств и к поставкам - гуманитарным, коммерческим, - к любому роду взаимодействия. Это также касалось и взаимного признания вакцин", - добавила дипломат.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет готова признавать зарубежные свидетельства вакцинации, но на принципах взаимности. Посол ЕС в Москве Маркус Эдерер 8 июля заявил о том, что Европейский союз обратился в российский Минздрав с предложением обсудить возможность взаимного признания ковидных сертификатов, которые включают в себя также сведения о вакцинации.