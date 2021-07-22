Эксперт считает, что единая платформа нужна для информирования родителей школьников

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Создание единой платформы для родителей школьников необходимо для получения достоверной информации об изменениях, которые происходят в образовании. Также ресурс сможет помочь адаптироваться к ним, например, к переходу на онлайн-обучение. Такое предложение высказал главный редактор независимого издания "Учительская газета" Арслан Хасавов.

Президент России Владимир Путин в феврале поручил проанализировать предложения по совершенствованию дистанционного образования, включая вопрос о создании "родительских университетов", которые бы помогали родителям в сложной психологической обстановке и способствовали бы снятию цифрового неравенства между поколениями. На выполнение этой задачи Путин дал срок до 1 августа 2021 года.

"Мне кажется, что нужно создать Министерству [просвещения], может быть, эта работа уже ведется, я знаю, что корпорации запускают такие "родительские университеты". Но, может быть, [нужно] создать единую платформу под руководством Министерства просвещения РФ, где родители могли бы получать достоверную информацию об происходящих в системе образования процессах и обучаться, в том числе тому, как вести себя в рамках образовательных отношений", - сообщил он в ходе круглого стола, посвященного вопросам совершенствования существующей в России системы образования в Общественной палате РФ.

По мнению Хасавова, платформа поможет оперативно узнавать и адаптироваться к изменениям в образовании. Он отметил, что на данный момент большинство конфликтов и споров об онлайн-образовании возникают из-за незнания и непонимания всех процессов обучения.