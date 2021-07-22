Венецию не включили в список находящихся под угрозой объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Венеции удалось избежать внесения в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, благодаря решению властей Италии запретить с 1 августа проход больших судов, включая круизные лайнеры, по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка. Об этом сообщил в четверг министр культуры Италии Дарио Франческини, комментируя решение, принятое на 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Фучжоу (Китай) в режиме онлайн.

"Удалось избежать занесения Венеции в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой. Благодаря решению правительства [Италии] о запрете на проход больших кораблей по каналу Джудекка и мимо площади Святого Марка удалось достичь первого важного результата", - приводятся слова Франческини в сообщении министерства культуры. Он отметил, что теперь внимание мировой общественности особенно привлечено к Венеции, где "должны гарантироваться меры по защите лагуне и ее устойчивое развитие".

Вопрос о Венеции стоял в повестке дня сессии комитета. Ранее ЮНЕСКО призывала немедленно запретить заход в лагуну больших круизных лайнеров. Этот вопрос остается нерешенным на протяжении многих лет. Венеция была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Многие организации по защите города, его культурного наследия и экосистемы лагуны поддерживали предложение включить Венецию в список объектов под угрозой.

Предыдущие правительства Италии предпринимали шаги с целью решения проблемы с заходом туристических лайнеров, однако альтернативный порт для них так и не был определен. 13 июля Совет министров Италии утвердил декрет-закон, запрещающий проход для судов, соответствующих хотя бы одному из следующих критериев: валовая вместимость более 25 тыс. тонн, длина более 180 м или высота более 35 м. Документ был одобрен незадолго до заседания комитета ЮНЕСКО, поэтому решение последнего было ожидаемым.

Однако оно не устраивает многочисленные природоохранные организации, которые считают проблему нерешенной. В качестве альтернативы рассматривается вариант с отправкой лайнеров в промышленный порт в Маргере, однако его необходимо реконструировать для приема туристов. Кроме того, для прохода судов с большим водоизмещением в любом случае необходимо провести работы по углублению дна лагуны, что навредит ее уникальной экосистеме, утверждают специалисты.

Пандемия коронавируса нанесла удар по круизному туризму. До пандемии сотни тысяч гостей прибывали в Венецию именно на морских лайнерах, и знаменитая лагуна была жемчужиной круизных морских маршрутов.