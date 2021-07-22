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Пандемия COVID-19
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США считают безответственной позицию КНР по расследованию причин возникновения пандемии

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон продолжит призывать Пекин предоставить необходимый доступ к данным и образцам, чтобы предотвратить возможную следующую пандемию

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают безответственной и опасной позицию Китая по расследованию обстоятельств возникновения пандемии. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Их позиция безответственная и, честно говоря, опасная", - утверждала она. "Мы продолжаем призывать Китай предоставить необходимый доступ к данным и образцам, что необходимо для того, чтобы мы могли понять и предотвратить следующую пандемию", - добавил Псаки.

Теги
СШАКитайПсаки, ДженПандемия COVID-19
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