США считают безответственной позицию КНР по расследованию причин возникновения пандемии

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают безответственной и опасной позицию Китая по расследованию обстоятельств возникновения пандемии. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Их позиция безответственная и, честно говоря, опасная", - утверждала она. "Мы продолжаем призывать Китай предоставить необходимый доступ к данным и образцам, что необходимо для того, чтобы мы могли понять и предотвратить следующую пандемию", - добавил Псаки.