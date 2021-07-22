Ледокол "50 лет Победы" доставит на Северный полюс 2-ю группу проекта "Чистая Арктика"

МУРМАНСК, 22 июля. /ТАСС/. Атомный ледокол "50 лет Победы" вернулся с Северного полюса в Мурманск, чтобы забрать вторую группу участников волонтерского проекта "Чистая Арктика", который направлен на создание единой программы по очистке арктических территорий. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе государственного предприятия "Атомфлот".

В первой группе участников, которая отправилась на Северный полюс 11 июля, был легендарный путешественник Федор Конюхов, до сих пор дрейфующий на льдине в Северном Ледовитом океане с научной миссией по изучению микропластика в океане. Свою одиночную экспедицию Конюхов посвятил в том числе проекту "Чистая Арктика".

"Ледокол "50 лет Победы" сегодня прибыл в Мурманск, доставив обратно первую группу путешественников, и сегодня же отправился в очередной рейс на Северный полюс. Капитан ледокола - Дмитрий Лобусов, ему принадлежит идея создания проекта "Чистая Арктика", - сказал собеседник агентства.

В состав второй группы, которая сегодня отправилась на борту ледокола "50 лет Победы" на Северный полюс, вошли российский драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец, журналист Алекс Дубас, а также ведущие биологи, геологи, гляциологи и историки. Всего более ста человек. Вернутся в Мурманск они 2 августа вместе с Федором Конюховым.

О проекте "Чистая Арктика"

Идея "Чистой Арктики", направленной на создание единой программы по очистке арктических территорий, принадлежит капитану ледокола "50 лет Победы" Дмитрию Лобусову и капитану ледокола, Герою труда РФ Геннадию Антохину. В начале июня Дмитрий Лобусов выступил с манифестом и предложил провести "большую арктическую уборку". Авторы идеи надеются, что общими усилиями удастся очистить арктические территории от залежей металла и горюче-смазочных материалов.

Большой волонтерский проект "Чистая Арктика" объединяет общественность, научное сообщество, власть, бизнес и медийных личностей. Презентованная пятого июля в Общественной палате РФ масштабная программа уже получила широкую поддержку, в т. ч. представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Результатом "Чистой Арктики" станет формирование и реализация комплексной программы по тотальной очистке территории. Участие в проекте может стать миссией страны, учитывая, к тому же, председательство России в Арктическом Союзе.