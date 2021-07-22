В Крыму рассчитывают, что на сайте Олимпийских игр не будут исправлять карту

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госсовета Крыма Ефим Фикс выразил уверенность, что размещенная на сайте летних Олимпийских игр в Токио карта, где полуостров отделен от Украины границей, не будет исправлена, по его словам, решение изменить карту будет поступком "несерьезных людей".

На сайте Олимпиады в разделе "Расписание и результаты" размещена карта со странами, где болельщикам предлагается поддержать свою сборную "аплодисментами". На этой карте Украина и Крым разделены границей. В МИД Украины заявили, что посольству этой страны поручено разобраться с ситуацией.

"То, что произошло на Олимпиаде, подтверждает, что международная общественность признала Крым в составе Российской Федерации, и сегодня никакие другие силы ничего не могут изменить. Мир признал Крым российским, это признание справедливости, правоты и стремления крымчан быть с Россией. Если они перерисуют [карту], то это, к сожалению, покажет, что это несерьезные люди, которые ничего не понимают в политике, но, думаю, что они не пойдут на это", - сказал Фикс.

Он отметил, что появление такой карты на сайте Олимпийских игр - главных международных соревнований - важно, чтобы показать всему миру, что Крым на самом деле российский. При этом, подчеркнул Фикс, позиция украинской стороны по этому вопросу не играет роли для жителей полуострова.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.