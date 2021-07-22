Температурные "выбоины" ожидают москвичей в ближайшие трое суток

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Температурные "выбоины", которые характеризуются снижением столбиков термометров на несколько градусов, ожидают москвичей в ближайшие трое суток. К концу недели в столицу вернется жаркая погода, сообщается на портале "Метеовести", который предоставляет прогнозы от центра погоды "Фобос".

"В ближайшие трое суток жителей региона (центра России - прим. ТАСС) ждут температурные "выбоины", когда столбики термометров будут опускаться на самое дно свежести, из-за чего воздух окажется на два-три градуса прохладнее многолетних показателей. Виной тому станет прохождение холодного атмосферного фронта в ночь на субботу, за которым хлынет полярный воздух. Ночами воздух станет остывать до плюс 9 - плюс 14 градусов, а днем будет не выше плюс 18 - плюс 23 градусов", - говорится в сообщении.

Солнечную и сухую погоду в центр России вернет антициклон, благодаря которому к воскресенью воздух прогреется до 20-25 градусов. "В первой половине предстоящей недели, когда регион будет находиться в самом центре обширного антициклона, дневной прогрев усилится: понедельник начнется с плюс 22 - плюс 27 градусов, во вторник уже плюс 25 - плюс 30 градусов, а в среду температура достигнет своего пика - плюс 27 - плюс 32 градусов, что на 7 градусов выше нормы", - отмечается в сообщении.

По данным "Фобос", среднемесячная температура июля в центре России превышает климатическую норму на 3,7 градуса, а количество осадков составляет около одной трети от стандартных значений. При этом в последние дни июля в столице активизируются североатлантические циклоны, несущие с собой грозовые дожди. Это вновь собьет показания термометров до 22-27 градусов.

Ранее о кратковременном повышении температуры в столице сообщал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, столбик термометра в Москве вновь достигнет 30-градусной отметки 27 июля, однако последующего усиления жары пока не прогнозируется.