Строительство дамбы для защиты Великого Устюга от наводнений завершится к концу 2022 года

ТАСС, 22 июля. Строительство противопаводковой дамбы для защиты Великого Устюга от наводнений в период половодья завершится в концу 2022 года, говорится в четверг в сообщении пресс-службы администрации Вологодской области.

"Аукцион по выбору подрядной организации объявят в августе, работы начнутся осенью и завершатся к концу 2022 года. Протяженность земляной дамбы составит 2,7 км, гребень дамбы шириной в шесть метров укрепят щебнем, откосы защитят от размыва путем засева травами - они не подвержены ледовым и волновым нагрузкам. Сооружение будет пересекать дорогу по улице Шмидта и завершится в районе улицы Луначарского", - говорится в сообщении.

Комплекс мероприятий для защиты Великого Устюга от затопления во время весеннего паводка Вологодская область реализует с 2017 года при поддержке федерального центра. Перейти к завершающему этапу и начать строительство противопаводковой дамбы на реке Северная Двина в этом году позволит выделенная региону субсидия. "Средства для третьего этапа выделены из резервного фонда правительства РФ, распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Дамба исключит попадание большой воды в город со стороны реки Малая Северная Двина во время половодий, жители будут полностью защищены от стихии", - приводит пресс-служба слова губернатора Олега Кувшинникова в ходе заседания Градостроительного совета в Великом Устюге.

В 2021 году будет выделено 20 млн рублей. Еще 150 млн рублей для завершения работ поступят в 2022 году, общая стоимость объекта с региональным софинансированием составит около 270 млн рублей.

Комплекс мероприятий для защиты Великого Устюга от затоплений разработан совместно с Министерством природных ресурсов РФ и Росводресурсами и включает три этапа. Первый, в результате которого было построено более двух километров берегоукрепления из железобетонных плит, завершен в 2019 году. Сейчас продолжается строительство двухрядной шпунтовой стенки протяженностью 1,7 км на территории, которая примыкает к затону и судоремонтному заводу. Это второй этап, который будет завершен осенью этого года. Продолжаются дноуглубительные работы по срезке перекатов на Малой Северной Двине от Великого Устюга вниз по течению в сторону Котласа Архангельской области. За три года будет изъято 320 тыс. кубометров грунта, работы планируется завершить досрочно, в 2022 году.