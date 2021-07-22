Более 100 автомобилей закупят для медучреждений Кировской области в 2021 году

КИРОВ, 22 июля. /ТАСС/. Власти Кировской области планируют в этом году закупить для больниц региона 105 автомобилей. Об этом в сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

В четверг губернатор области Игорь Васильев вручил ключи от машин главврачам районных медучреждений. Автопарк районных больниц Кировской области пополнили 20 новых автомобилей УАЗ для перевозки пассажиров и грузов, их задействуют для выезда врачей на вызовы, транспортировки пациентов в больницы, а также доставки лекарств для жителей отдаленных населенных пунктов.

"Всего в рамках региональной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения Кировской области" за пять лет планируется закупить 385 автомобилей, 105 из которых поступит уже в этом году", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, автопарк центральных районных больниц выработал свой ресурс, новая техника в сельских территориях сделает медицинскую помощь более доступной. Новые автомобили оборудованы приемным устройством со складными носилками, чтобы в случае необходимости перевозить лежачих больных и двух сопровождающих врачей. Транспорт оснащен системой кондиционирования салона. Все автомобили имеют полный привод.

Всего до 2025 года по программе модернизации первичного звена здравоохранения власти планируют направить более 6 млрд рублей на строительство 213 новых объектов здравоохранения, 208 из которых заменят действующие фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории и поликлиники. Кроме того, еще 92 объекта будут капитально отремонтированы.