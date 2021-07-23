Моряки дальнего плавания примут участие в переписи населения досрочно

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Моряки рыболовных и торговых судов, у которых запланирован долгосрочный выход в море в период проведения Всероссийской переписи населения 2021 года, будут переписаны в досрочном порядке. Об этом сообщили ТАСС в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

"Свои особенности будет иметь перепись находящихся в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых судов. Органы статистики совместно с администрациями портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей, планирующих выход в море в период переписной кампании. Если выход в рейс предстоит до начала переписи, то моряки дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке. Также переписные листы за моряков, находящихся во время переписи населения в плавании, могут заполнить члены их семей", - рассказали в медиаофисе.

Военнослужащих и членов их семей, которые живут на территории закрытых городков, воинских частей и организаций, помогут переписать представители учреждений, в ведении которых находятся объекты. "То есть военнослужащих ВМФ будут переписывать представители Минобороны России. Военнослужащих и членов их семей, живущих в гражданских населенных пунктах, перепишут на общих основаниях, то есть они могут дождаться переписчика или пройти перепись самостоятельно через портал госуслуг", - уточнили в медиаофисе.

Кроме того, если во время переписи человека призвали на военные сборы, данные о нем могут сообщить переписчикам члены его семьи.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2021 года в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".