В Москве начали работы по благоустройству территории у станции БКЛ "Сокольники"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Специалисты приступили к работам по благоустройству территории возле строящейся станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Сокольники" в Москве. Об этом сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"В рамках проекта по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции обустроят удобные тротуары, которые станут шире примерно на метр, заменят асфальтобетонное покрытие дорог. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют 13 современных остановочных павильонов с зарядными станциями для мобильных устройств и беспроводной связью", - сказал Бирюков.

Кроме этого, в зоне благоустройства оборудуют парковки для автомобилей и велосипедов, откроются четыре пункта проката самокатов. Перед входом в парк "Сокольники" организуют единое рекреационно-пешеходное пространство, на самой площади создадут места для отдыха.

Заммэра отметил, что в рамках работ благоустроят два сквера на Сокольнической набережной и возле памятника архитектуры - пожарной каланчи, а также территорию, которые местные жители называют бульваром Гастелло. Для повышения безопасности пешеходов на улицах появится более 300 новых фонарей с энергосберегающими лампами.

Также возле строящейся станции будет обустроено около 34 тыс. кв. м. газонов и цветников, осенью планируется высадить более 90 деревьев и свыше 3,4 тыс. кустарников.

Завершить основные строительно-монтажные работы возле станции БКЛ "Сокольники" планируется в 2021 году.