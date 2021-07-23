Около 4 тыс. домовладений предстоит догазифицировать в Республике Алтай

ТАСС, 23 июля. Почти 4 тыс. домовладений предстоит догазифицировать в Республике Алтай в рамках программы социальной догазификации, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак во время визита в регион в пятницу.

"Закрытие любой, даже одной, в данном случае трех угольных котельных, это большое и важное дело. В рамках программы социальной догазификации в Республике Алтай планируется догазифицировать порядка 4 тыс. домовладений", - сказал Турчак на церемонии подключения к сетевому природному газу потребителей микрорайона № 24 в Горно-Алтайске.

Благодаря вводу в эксплуатацию подводящих газопроводов протяженностью 38,4 км и четырех пунктов редуцирования газа созданы условия для присоединения 1,8 тыс. домовладений. Кроме того, на газ переведут и три котельные, обеспечивающие теплоснабжение социальных объектов в микрорайоне. По данным ООО "Газпром межрегионгаз", строительство газораспределительных сетей в микрорайоне Горно-Алтайска осуществлялось в сложных природных условиях, обусловленных горным рельефом местности.

"Работа продолжается, темпы снижать мы не собираемся. За ближайшие пять лет "Газпром" инвестирует в строительство сетей еще около 5 млрд рублей, будут газифицированы 13 сел Майминского и Чемальского районов, 13 микрорайонов Горно-Алтайска", - подчеркнул в свою очередь глава региона Олег Хорохордин в рамках рабочей встречи с Турчаком и исполняющим обязанности гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Юрием Пахомовским.

С 2008 года газ пришел в девять населенных пунктов Республики Алтай, подключили почти 5,5 тыс. домов, построили более 600 км газовых сетей. Инвестиции "Газпрома" превысили 6 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более семи куб. м газа в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.