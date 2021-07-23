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Прокуратура проверит информацию об отключении села в Новосибирской области от воды

В домах из-под крана течет вода с осадком

НОВОСИБИРСК, 23 июля. /ТАСС/. Прокуратура организовала проверку в связи с публикациями СМИ об отключении 5 тыс. жителей села Сокур Новосибирской области от воды до осени после аварии на водонапорной башне. Об этом в пятницу сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

"Прокурор Мошковского района Новосибирской области организовал проверку в связи с публикациями в СМИ об отключении 5 тыс. жителей села от чистой воды до осени", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что, по сведениям СМИ, в Мошковском районе на водонапорной башне произошла авария, после которой без чистой воды остались жители села Сокур. В домах из-под крана течет вода с осадком и "не годится к употреблению". Прокуратура проверит исполнение администрацией муниципального образования закона о водоснабжении и требований санитарно-эпидемиологических норм к питьевой воде.

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