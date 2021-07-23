Документы для поступления на все программы в вузы можно будет подать на портале госуслуг

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сервис "Поступление в вуз онлайн" до 1 апреля 2022 года дополнится функцией подачи документов на все программы высшего образования. Такое поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как сообщила в пятницу пресс-служба правительства, утвержден перечень поручений по итогам поездки главы кабинета министров в Томскую область в начале июля. Отдельный блок в документе посвящен повышению качества цифровых сервисов.

"Минобрнауки и Минцифры до 1 апреля 2022 года доработают сервис "Поступление в вуз онлайн", действующий на портале госуслуг. В нем должна появиться функция подачи документов на все программы высшего образования, включая прием на платные места", - отмечают в пресс-службе. Кроме того, "на сайте Минобрнауки до 2 августа будет опубликован перечень фондов и проектов, в рамках которых студенты и ученые, занимающиеся инновациями и технологическим предпринимательством, могут получить поддержку".

"Минобрнауки и Минфину поручено до 1 октября проработать возможность поддержки студентов, которые участвуют во всероссийских и международных бизнес-акселераторах", - добавили в пресс-службе. Этот вопрос Мишустин обсуждал на встрече с молодыми предпринимателями в Томске.