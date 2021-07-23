В Северной Осетии создали штаб по догазификации населенных пунктов

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 июля. /ТАСС/. Штаб по догазификации для ускорения подведения газа к домам и квартирам создали в Северной Осетии. Всего на территории республики 10 694 таких домов, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главы и правительства региона.

"Для решения проблемы газификации населенных пунктов республики создан республиканский штаб по обеспечению реализации программы догазификации Северной Осетии. Он создается для оперативного взаимодействия по вопросам подключения негазифицированных домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов", - сказал собеседник агентства.

В целом газификация республики составляет более 92%. Объем финансирования пятилетней программы газификации Северной Осетии составит 1,3 млрд рублей. Сетевой газ проведут в том числе к туристско-рекреационному комплексу "Мамисон".

Также в республике 15 917 домовладений бесплатно подключат к газу. Стоимость расходов, которые государство возьмет на себя по Северной Осетии, составит более 2 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле этого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключили к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более семи куб. м газа в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.