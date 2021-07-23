Температурный рекорд 53-летней давности побит во Владивостоке 23 июля

ВЛАДИВОСТОК, 23 июля. /ТАСС/. Температура воздуха во Владивостоке 23 июля превысила сразу на два градуса рекорд 1968 года на эту дату, сообщил ТАСС ведущий специалист "Примгидромета" Виктор Чулков. Воздух прогрелся до 33,1 градуса тепла.

"Сегодня, 23 июля, во Владивостоке установлен новый температурный рекорд, воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса, предыдущая максимальная отметка для этой даты была превышена почти на два градуса", - рассказал Чулков.

Последний раз такая жара отмечалась в этот день в 1968 году, тогда столбики термометров поднялись до отметки плюс 31,4 градуса. По словам специалистов, сегодняшняя температура воздуха недалека от абсолютного максимума для июля.

23 июля синоптики объявили штормовое предупреждение из-за аномально жаркой погоды, которая установилась в Приморье. 23-27 июля на большей территории Приморского края ожидается установление аномально жаркой погоды, значения среднесуточной температуры воздуха будут превышать климатическую норму на семь градусов и более. Максимальная дневная температура воздуха в течение трех дней для южных районов может превысить 35 градусов, для западных и центральных районов - 37 градусов.