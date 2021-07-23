{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Москва приступила к созданию единого стандарта школ

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что начать модернизацию школ можно после завершения реконструкции поликлиник
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"После того, как мы реконструкцию поликлинического звена проведем, наверное, следующим будет модернизация старых школ, которых в Москве немало. Мы уже приступили к созданию стандарта реконструкции школ. Мы поняли, что нужно стандартизировать для того, чтобы это была единая технология", - отметил мэр.

Он добавил, что в Москве кроме современных школ на данный момент есть и старые школы. "Это огромный проект. Ведь речь идет о тысячах зданий, с которыми нужно работать. Это проект на будущее", - сказал Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
С ветерком по тротуарам. Как появился первый самокат с мотором
25 июля 1916 года в Нью-Йорке был выдан патент на новое и весьма смелое изобретение — самокат с бензиновым мотором. Инженеры небольшой частной американской компании назвали свое детище "автопед". Новый городской транспорт для мегаполиса сразу же покорил сердца модников и богачей. Затем на него пересели полицейские, курьеры, почтальоны. О первом моторизированном покорителе тротуаров и других попытках заново изобрести самокат — в материале ТАСС
С ветерком по тротуарам.
Читать полностью