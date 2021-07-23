Москва приступила к созданию единого стандарта школ

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Власти Москвы приступили к созданию единого стандарта школ. Об этом сообщил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"После того, как мы реконструкцию поликлинического звена проведем, наверное, следующим будет модернизация старых школ, которых в Москве немало. Мы уже приступили к созданию стандарта реконструкции школ. Мы поняли, что нужно стандартизировать для того, чтобы это была единая технология", - отметил мэр.

Он добавил, что в Москве кроме современных школ на данный момент есть и старые школы. "Это огромный проект. Ведь речь идет о тысячах зданий, с которыми нужно работать. Это проект на будущее", - сказал Собянин.