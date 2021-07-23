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Полиция начала проверку после видео экс-участника "Дома-2" с 8-летним сыном за рулем

Антон Гусев ранее разместил в Instagram видео, на котором он с сыном за рулем катается по Москве

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проводят проверку после размещения в интернете видео, на котором бывший участник шоу "Дома-2", блогер Антон Гусев, посадил восьмилетнего сына на руль и ездил с ним по Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"По факту размещения видеоролика в сети интернет проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

Ранее Гусев разместил в Instagram видео, на котором он с восьмилетним сыном за рулем катается по Москве.

Антон Гусев российский бизнесмен, бывший участник реалити-шоу "Дом-2", является владельцем франшизы Gusevy.

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