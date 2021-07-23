"Молодая гвардия" начинает собирать предложения для народной программы "Единой России"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. "Молодая гвардия Единой России" (МГЕР) начала сбор инициатив и запросов от молодежи, которые могут быть включены в народную предвыборную программу единороссов. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Свое предложение можно отправить до 29 июля, заполнив форму на сайте МГЕР и в официальных аккаунтах социальных сетей. Все предложения будут разделены на несколько тематических блоков: образование и наука, комфортная среда, пространственное развитие, культура, экология, благосостояние и другие", - отмечается в сообщении.

По словам председателя координационного совета МГЕР Дениса Давыдова, сбор предложений будет проходить как офлайн, так и онлайн. "На протяжении недели активисты МГЕР будут встречаться с представителями молодежных сообществ в регионах, принимать идеи через социальные сети. Все предложения мы обработаем и рассмотрим в центральном штабе МГЕР, а затем направим в "Единую Россию", - отметил он.

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года. Они пройдут в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.