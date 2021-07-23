Участнице Pussy Riot Алехиной продлили домашний арест по делу о нарушении санитарных норм

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Преображенский суд продлил до января 2022 года домашний арест участнице Pussy Riot Марии Алехиной, обвиняемой в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Преображенским районным судом Москвы срок домашнего ареста в отношении Алехиной М. продлен на шесть месяцев, до января 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Суд начнет рассматривать дело Алехиной по существу 29 июля.

Всем фигурантам дела о нарушении санитарных норм предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких последствий).

Как сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций в Москве создали угрозу распространения коронавирусной инфекции. В столице среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них коронавируса. Кроме Алехиной по делу проходят брат блогера Алексея Навального Олег и ряд других лиц. В отдельное производство выделены дела активистки ФБК (признан в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией) Любови Соболь, активистов Николая Ляскина и Киры Ярмыш. Вину никто из обвиняемых по делу не признает.