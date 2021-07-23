Власти Италии ответили на вопрос о сроках допуска российских туристов в страну

РИМ, 23 июля. /ТАСС/. Италия в вопросах допуска туристов ориентируется на действующие правила в Евросоюзе. Как заявил в пятницу министр по делам культуры страны, ответственный за туризм, Дарио Франческини на пресс-конференции в Ассоциации иностранной прессы, отвечая на вопрос ТАСС о сроках допуска российских туристов, Рим не рассматривает данный вопрос для решения на двусторонней основе.

"Что касается возобновления туризма с Россией, мы не можем решать этот вопрос на двусторонней основе. Есть международные правила, и мы подчиняется нормам ЕС, и то, что касается передвижений внутри ЕС, и вне ЕС. Мы надеемся, что эпидемиологические условия позволят нам как можно скорее восстановить туризм, как надеемся на взаимные признания сертификатов, но это не вопрос для решения на двусторонней основе, по крайней мере, для нас", - сказал Франческини.