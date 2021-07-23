Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Властям необходимо и далее тщательно следить за ситуацией с распространением коронавируса в России, чтобы прогнозировать потребности в препаратах, коечном фонде и заранее принимать меры. Об этом заявил в пятницу премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Нужно и дальше тщательно мониторить ситуацию с заболевшими, чтобы прогнозировать потребность в койках, лекарствах. И, соответственно, чтобы мы могли заранее принимать меры", - сказал он, комментируя доклад главы Минздрава Михаила Мурашко.

Не все регионы РФ соблюдают рекомендации специалистов по предупреждению распространения коронавируса. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

"Не все регионы следуют рекомендациям главного санитарного врача [по предупреждению распространения коронавируса], а между тем они направлены на то, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. Нужно их придерживаться, а, соответственно, санитарным врачам занимать более активную позицию", - сказал Мишустин.

Минздрав РФ должен активнее работать с регионами по вопросам вакцинации от ковида, чтобы для россиян не было проблемой сделать прививку, заявил премьер-министр России.

"Что касается вакцинации: пожалуйста, активнее работайте с регионами, с губернаторами. Оказываете все необходимое содействие, чтобы у граждан по всей стране была возможность сделать прививку", - сказал председатель российского правительства.

Премьер подчеркнул, что вакцинироваться от ковида должно быть просто и удобно, чтобы россиянам "не приходилось ждать в очередях и записываться за месяц".

Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, заявил Мишустин.

Мишустин считает необходимым наращивать объемы тестирования на коронавирус в регионах.

Темпы вакцинации от ковида по стране в целом выросли почти в два раза, но ситуация по регионам разная, отметил он.