Жара до 37 градусов и грозы с сильным ветром ожидаются в регионах УрФО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в регионах Уральского федерального округа ближайшие три дня, в Курганской и Челябинской областях местами температура достигнет 36-37 градусов. В регионах округа ожидаются грозы, дожди и сильные порывы ветра, к началу новой недели ожидается небольшое похолодание, сообщили в региональных гидрометцентрах.

"23 июля в отдельных районах Челябинской области, 23-24 июля местами в Курганской области ожидается сильная жара с максимальными температурами воздуха 36-37 градусов. Днем 23 июля местами по северу и в горах Свердловской области, ночью и днем 23-24 июля в отдельных районах Челябинской области ожидается сильный дождь, очень сильный дождь, сильный ливень, гроза, шквалистое усиление ветра до 25 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.

В гидрометцентре уточнили, что в Свердловской области, будет град 23 и 24 июля. Температура воздуха в регионе к выходным опустится с 29 до 24 градусов, ночью в выходные похолодает до 7-9 градусов. В Курганской области, по данным региональных синоптиков, в выходные дни ожидаются дожди и гроза.

По данным регионального гидрометцентра ХМАО, в выходные в регионе прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью до плюс 13-18 градусов, днем до плюс 25-30 градусов, в отдельных районах возможно похолодание ночью до плюс 5-10 градусов, днем до плюс 17-22 градусов. В Обь-Иртышском гидрометцентре сообщили, что к 26 июля в Тюменской области похолодает с 30-35 градусов до 22, 24-25 июля - грозы с порывами ветра до 15-20 м/с, местами дожди. В Ямало-Ненецком автономном округе к 26 июля похолодает с 18-23 до 12-17 градусов, местами кратковременные дожди, в отдельных районах порывы ветра до 15-22 м/с, 24 июля - гроза.