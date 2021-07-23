Минздрав требует не снижать качество вакцин от ковида при наращивании их производства

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минздрав требует от производителей вакцин от коронавируса наращивать выпуск препаратов без снижения их качества. Об этом заявил в пятницу глава министерства Михаил Мурашко.

"Прирост темпов производства вакцин отмечается. Но мы видим, что и потребность возрастет, поэтому к производителям сегодня предъявляются очень высокие требования по темпам производства, но не снижая вопросов качества", - сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Каждая вакцина обязательно проходит несколько этапов контроля - как государственный, так и контроль производителя, разработчика, поэтому можно быть уверенным за качество вакцины, которая доходит до каждого гражданина Российской Федерации", - добавил Мурашко.

Массовая вакцинация населения старше 18 лет началась в регионах России с 18 января. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавирусной инфекции: "Спутник V" и "Спутник Лайт" Центра им. Гамалеи Минздрава РФ, "Эпиваккорона" разработки центра "Вектор" Роспотребнадзора, а также "Ковивак", созданная Центром им. Чумакова РАН. Препараты "Спутник V", "Эпиваккорона" и "Ковивак" - двухкомпонентные, "Спутник лайт" - однокомпонентная.