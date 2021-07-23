В России за 10 лет сумма возмещенного ущерба от коррупции превысила 34 млрд рублей

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Сумма возмещенного ущерба от коррупционных преступлений в России за последние 10 лет составила более 34 млрд рублей, а стоимость арестованного имущества коррупционеров приблизилось к 80 млрд рублей. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"За период с 2011 по 2020 год в суд направлено свыше 90 тыс. дел о коррупции. Сумма возмещенного в ходе следствия ущерба составила свыше 34 млрд рублей, а стоимость имущества, на которое наложен арест, уже приблизилась к 80 млрд рублей", - сказал он.

За пять месяцев этого года в суд направлено почти 4 тыс. уголовных дел о коррупции, а стоимость имущества, на которое наложен арест, превысила 16 млрд рублей. "Зачастую в это арестованное имущество попадают очень значительные суммы, изъятые у фигурантов", - пояснил Бастрыкин.

По его словам, задачи по установлению имущества коррупционеров, в том числе их зарубежных активов, за счет которого может быть возмещен причиненный ущерб и обеспечено исполнение приговора, сохраняют актуальность.