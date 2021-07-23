В Межпарламентской ассамблее православия обратили внимание на военные угрозы в Черном море

АФИНЫ, 23 июля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов обратил внимание участников проходящей на Крите 28-й Генеральной ассамблеи МАП на высокие риски угроз, связанных с новыми видами вооружений, а также военными учениями в Восточной Европе и в Черном море. Об этом Гаврилов заявил в пятницу в интервью корреспонденту ТАСС.

Гаврилов участвует в работе открывшейся в четверг вечером Генеральной ассамблеи МАП на тему "Будущее Европы, будущее мира после пандемии". Президент МАП считает, что "борьба за мир будет эффективна, если будет основана на христианских ценностях". "Очень высоки риски угроз, это связано и с новыми видами вооружений, и военными учениями в Восточной Европе и на Черном море. Все это провоцирует обострение международной напряженности, как и попытки развертывания в Европе ракет средней дальности", - сказал политик.

По его словам, из-за пандемии, роста экстремизма, который расползается по Азии и по Европе, а также из-за гонки вооружений мир стоит на грани очень серьезных рисков и кризисов. "Поэтому мы считаем, что необходимо объединить христианские силы - не только православных, но и католиков, носителей других вероисповеданий - для усиления нашей активности, влияния на развитие политической ситуации в Европе", - пояснил президент МАП.

Необычное заседание

Он отметил, что нынешнее заседание является необычным, оно впервые за два года проводится в очном формате. "Присутствуют делегации 16 стран, много международных организаций - от законодателей-католиков до [Организации] исламского сотрудничества, представители Еврокомиссии, ПАСЕ, ОБСЕ и т. д. Вчера было открытое заседание, и я должен сказать, что присутствовали много новых членов - из стран, входивших в Югославию (Босния и Герцеговина, Словения), Иордания, Судан. Понятно, что из-за выборов и ковидных ограничений некоторые делегации не прибыли. Некоторые из них мы ожидаем сегодня, в том числе и представителя правительства Греции", - сказал Гаврилов.

"Мы считаем, что нынешняя 28-я Генассамблея будет серьезно отличаться от предшествующих, потому что она посвящена будущему Европы и мира после пандемии, и сейчас видно по выступлениям, что настроения большинства депутатов делегаций меняются очень сильно", - продолжил президент МАП, пояснив, что ряд делегатов высказываются за необходимость пересмотра основ Лиссабонского договора (он внес изменения в Договор о Европейском союзе и Договор об учреждении Европейского сообщества) и восстановления христианских ценностей.

Христианские ценности

"Многие выступающие считают, что христианские ценности подвергаются давлению не только на Ближнем Востоке и Африке, но и в Европе. Это касается диффамации [распространение порочащих сведений] христиан, семьи, роли христианства в образовании, культуре. Предлагается, в том числе и греческими представителями, что необходимо более активно работать с Евросоюзом в целях не только упоминания христианских корней в Европе, но и усиления защиты христиан, религиозных свобод в Европе, ценностей семьи, христианской культуры. В том числе высказывается мысль, что нынешняя ситуация может породить под видом толерантности новый тоталитаризм, особенно в условиях борьбы с пандемией. И мы согласны с этим", - сказал политик.

По его словам, его основное выступление на форуме будет посвящено защите прав христиан и национальных путей развития, в том числе реакции России на известное предложение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поводу однополых браков. "Вы знаете, что Совет Госдумы отказался следовать этим рекомендациям, потому что это противоречит нашей конституции, нашим традициям, нашей культуре", - подчеркнул Гаврилов.

Заявление Совета Госдумы

Совет Госдумы 16 июля принял заявление в связи с решением ЕСПЧ о требовании признания в РФ однополых браков, депутаты назвали это навязыванием чуждых ценностей. В тексте заявления отмечается, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции России и "является циничным вызовом морали, историческим традициям и социально-культурному коду всех народов, проживающих на территории" страны.

Согласно новой норме статьи 79 Конституции РФ, решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в истолковании, противоречащем основному закону, не должны исполняться на территории России. Поправками 2020 года в российскую конституцию была включена норма о защите "института брака как союза мужчины и женщины".