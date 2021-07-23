В Британии заявили о повышенном риске повторного заражения дельта-штаммом коронавируса

"Анализ госпитализации и смертельных исходов показывает, что вероятность тяжелого течения заболевания в случае со штаммом "дельта" как минимум настолько же велика, как и в случае со штаммом "альфа", но в этом вопросе еще сохраняется много неопределенности. Хотя лабораторные данные и несистематические отчеты уже давно говорили о возможности повышенного риска повторного заражения, теперь у нас есть признаки подтверждения подобных выводов на основании национальной статистики", - сказано в заявлении PHE.

Кроме того, в службе отметили, что в общей сложности в стране были госпитализированы 3,6 тыс. человек, заразившихся дельта-штаммом. Из них 58% не были провакцинированы, при этом 22% доставленных в больницу пациентов получили обе дозы вакцины.

PHE также проинформировала о выявлении в стране нового штамма коронавируса B.1.621, которому был присвоен статус "изучаемого варианта" (всего в Великобритании 10 штаммов с подобным обозначением). На данный момент в Англии обнаружено 16 случаев заражения этой разновидностью коронавируса. В то же время медицинские власти обратили внимание на отсутствие свидетельств о том, что новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания, а применяемые вакцины не эффективны против него. Большинство случаев заражения этим вариантом были завезены из-за границы, уточнили специалисты.