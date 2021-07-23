Тюменские власти ограничат работу ТЦ, кафе и ресторанов с 28 июля

ТЮМЕНЬ, 23 июля. /ТАСС/. Власти Тюменской области с 28 июля вводят запрет на работу ночью для заведений общепита, а также закрывают фуд-корты и детские площадки в торговых центрах. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн, сообщили в региональном оперштабе в пятницу.

"С 28 июля 2021 года в торговых центрах будут закрыты фуд-корты и детские площадки. На работу заведений общепита вводятся ограничения с 24:00 до 06:00. Услуги навынос продолжают предоставляться без ограничений. Проживающие в гостиницах также могут заказать еду в номер", - говорится в сообщении.

Как уточнили в оперштабе, будут ограничены и мероприятия, запланированные в День города как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Все концерты, массовые развлекательные мероприятия переводятся в режим онлайн.

"Мы просим с вниманием отнестись к ситуации. Соблюдайте масочный режим, не посещайте торговые точки с массовым скоплением людей, ограничьте семейные мероприятия. Эти меры и массовая вакцинация позволят нам снизить распространение COVID-19", - приводят в оперштабе слова заместителя губернатора Тюменской области Ольги Кузнечевских.

Ранее в Тюменской области были приостановлены профилактические осмотры узких специалистов и диспансеризация населения. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 44 362 случая заражения, в том числе 268 за последние сутки, выздоровели 41 564 человека.