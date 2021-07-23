Российские школьники заняли второе место на Международной олимпиаде по математике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на Международной математической олимпиаде для школьников, сообщили в пятницу в комитете по образованию Санкт-Петербурга, который принимает соревнование.

"Общий результат команды - 183 балла. С этим итогом сборная России заняла второе место в общекомандном зачете, пропустив вперед только сборную Китая. Поздравляем российскую сборную и петербургских математиков с отличным выступлением", - говорится в сообщении.

В олимпиаде участвует более 600 школьников из 109 стран. Россию на олимпиаде представляли Иван Бахарев и Максим Туревский из Президентского физико-математического лицея № 239 в Санкт-Петербурге, Айдар Ибрагимов из специализированного учебно-научного центра - школа-интернат имени А. Н. Колмогорова МГУ, Матвей Исупов из лицея № 41 в Ижевске, Андрей Шевцов из лицея "Вторая школа" в Москве, Данил Сибгатуллин из московской школы № 1589.

"Иван Бахарев и Максим Туревский получили высшие награды олимпиады - золотые медали. При этом Максим Туревский справился со всеми шестью задачами олимпиады, получил 39 баллов и занял с этим результатом второе место в личном мировом зачете", - рассказали в комитете, добавив, что остальные участники сборной России завоевали еще три золотых и одну серебряную медаль.

Международная математическая олимпиада проводится ежегодно среди школьников старших классов с 1959 года, включает два тура по три задачи. Задания охватывают разные области, в основном геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику. В 2020 году российская сборная завоевала две золотые и четыре серебряные медали и заняла второе место в неофициальном командном зачете после Китая. Победителям, призерам и руководителям команд, которые успешно выступили, присуждаются премии от 400 тыс. до 1 млн рублей. Обладатели медалей имеют право поступления в профильный российский вуз без экзаменов.