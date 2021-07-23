Минюст включил "Проект медиа" в перечень нежелательных в РФ иностранных организаций

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минюст России включил "Проект медиа" в перечень иностранных организаций, чья деятельность признана нежелательной в РФ, сообщается на сайте министерства.

"23 июля Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация Project Media, Inc. ("Проект медиа", США)", - сообщили в Минюсте.

Организация включена в перечень на основании решения заместителя Генерального прокурора РФ от 15 июля. В Генпрокуратуре отмечали, что "поводом для принятия данного решения послужило то, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ". Как говорится на сайте издания, "Проект медиа" специализируется на расследованиях и исследованиях открытых данных.

Ранее в пятницу Минюст включил в реестр СМИ-иноагентов интернет-издание The Insider, а также ряд журналистов. Основанное в 2013 году интернет-издание специализируется на журналистских расследованиях, редакция находится в Риге. В реестр попали бывшая журналистка "Проекта" Софья Гройсман, заместитель главного редактора "Проекта" Михаил Рубин, специальный корреспондент "Открытых медиа" Илья Рождественский, автор издания "Проект" Юлия Апухтина и Алексей Постернак.

15 июля Минюст включил в реестр иноагентов восемь журналистов "Проект медиа", "Открытые медиа" и "Радио Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Согласно закону, физические лица - иноагенты должны не реже одного раза в полгода представлять отчет о своей деятельности, включая сведения о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, полученных от иностранных источников. Также они обязаны указывать наличие статуса иноагента, в том числе при обращении в госорганы, органы местного самоуправления, общественные объединения, образовательные организации, а также на издаваемых и распространяемых ими материалах. Кроме того, для физических лиц, включенных в реестр иноагентов, установлен запрет на допуск к госслужбе и органах местного самоуправления. За неисполнение этих требований предусмотрена административная и уголовная ответственность.