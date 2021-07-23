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Путин направил приветствие участникам международной конференции "День Арктики"

Президент подчеркнул, что проблематике развития северных территорий в РФ уделяется особое внимание

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям международной конференции Росатома "День Арктики". Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Российская Федерация последовательно укрепляет взаимодействие с соседями по региону, в том числе в формате Арктического совета. Сейчас, в период российского председательства в совете, мы нацелены на всемерное повышение эффективности этой важной многосторонней структуры, на реализацию в ее рамках перспективных, взаимовыгодных совместных проектов, - отметил президент. - Уверен, что только сообща мы сможем превратить Арктический регион в пространство мира, сотрудничества и взаимного доверия".

Глава государства подчеркнул, что проблематике развития северных территорий в РФ уделяется особое внимание.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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