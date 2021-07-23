В Ижевске открыли бюст бывшему командующему ВДВ Василию Маргелову

ИЖЕВСК, 23 июля. /ТАСС/. Памятный бюст Герою Советского Союза, бывшему командующему Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Василию Маргелову появился в Ижевске (Удмуртия). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба горадминистрации.

"В Ижевске открыли памятный бюст Герою Советского Союза, генералу армии, командующему ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах Василию Филипповичу Маргелову. Бюст "десантнику №1" расположился в сквере у Дворца детского юношеского творчества (ДДЮТ) вблизи монумента "Слава ВДВ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, бюст Маргелова преподнесен в дар городу от ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Конструкция состоит из постамента, подиума и бюста. В торжественной церемонии приняли участие вице-президент Российской ассоциации героев Вячеслав Сивко и командир 234-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Геворк Исаханян, которым во время учебы в Рязанском высшем военном десантном командном училище доводилось лично встречаться с Маргеловым, а также представители руководства Удмуртии и Ижевска, военно-патриотические организации, кадеты.

По данным пресс-службы главы и правительства Удмуртии, после торжественной церемонии в доме творчества состоялось открытие мемориальной выставки, а правительстве Удмуртии прошел круглый стол "Роль и место военно-патриотических клубов в системе воспитания. Лучшие практики страны".

Памятники Маргелову установлены в десятках населенных пунктов России, Белоруссии и Украины. Его имя носят Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, Нижегородский кадетский корпус, улицы и школы страны. В 2005-м году учреждена ведомственная медаль "Генерал армии Маргелов". Благодаря Маргелову "крылатая гвардия" стала элитой советских войск.