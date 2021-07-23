Волгоградская полиция проверит данные о ДТП, якобы совершенном главой УМВД по Волжскому

ВОЛГОГРАД, 23 июля. /ТАСС/. Полиция Волгоградской области проверит достоверность размещенной в интернете информации о ДТП, якобы совершенном в городе Быково начальником УМВД России по городу Волжскому, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Руководством ГУ МВД России по Волгоградской области назначено проведение проверки достоверности размещенных в сети интернет сведений о ДТП, якобы совершенном 19 июля 2021 года в Быково начальником УМВД России по городу Волжскому", - говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено подразделению собственной безопасности ГУ МВД России по Волгоградской области. В случае подтверждения размешенных в интернете сведений сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и привлечен к установленной законом ответственности, добавили в пресс-службе ведомства.