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Военные медики ЦВО развернут мобильный пункт вакцинации для жителей Хакасии

Мобильный пункт начнет работать с 26 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Военные медики мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого в Республике Хакасия, окажут помощь в вакцинации жителей Абакана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

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"Мобильный пункт вакцинации будет развернут на центральной площади города Абакан перед зданием правительства республики. Военные специалисты проведут вакцинацию всех желающих привиться от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Жители Абакана смогут получить как первый, так и второй компонент вакцины "Спутник V". Мобильный пункт начнет работать с понедельника.

Уточняется, что пункт вакцинации будет развернут в целях снижения нагрузки на прививочные пункты и времени ожидания в очередях.

Ранее Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.

Теги
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияХакасияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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