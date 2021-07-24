Военные медики ЦВО развернут мобильный пункт вакцинации для жителей Хакасии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Военные медики мобильного госпиталя Центрального военного округа (ЦВО), развернутого в Республике Хакасия, окажут помощь в вакцинации жителей Абакана. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

"Мобильный пункт вакцинации будет развернут на центральной площади города Абакан перед зданием правительства республики. Военные специалисты проведут вакцинацию всех желающих привиться от новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Жители Абакана смогут получить как первый, так и второй компонент вакцины "Спутник V". Мобильный пункт начнет работать с понедельника.

Уточняется, что пункт вакцинации будет развернут в целях снижения нагрузки на прививочные пункты и времени ожидания в очередях.

Ранее Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу по обращению главы Республики Хакасия было принято решение о направлении мобильного госпиталя на 100 койко-мест одного из соединений ЦВО из Челябинской области для оказания помощи в борьбе с распространением коронавируса.