Акции протеста против санитарных ограничений прошли в крупнейших городах Австралии

СИДНЕЙ, 24 июля. /ТАСС/. Акции протеста против санитарных ограничений, введенных в мегаполисах Австралии в условиях роста числа заразившихся коронавирусом, собрали в субботу несколько тысяч человек в крупнейших городах страны. Как сообщили ТАСС в полиции штата Новый Южный Уэльс, несколько протестующих были арестованы в Сиднее.

"Несанкционированная акция протеста, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, была прекращена в ходе полицейской операции в центральном деловом квартале города. Во время операции были арестованы несколько человек", - сообщили в полиции. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что акция протеста была инициирована в нарушение санитарных норм и правил, введенных властями штата на фоне пандемии, поэтому собравшимся не дали возможности провести митинг у стен городской ратуши.

В Сиднее протестующие собрались в парке Виктория и прошли маршем по улицам, выкрикивая антиправительственные лозунги и призывы избегать вакцинации. Когда колонна остановилась у городской ратуши, полицейские предупредили, что каждый из участников акции будет задержан и оштрафован за нарушение санитарных правил. После предупреждения протестующие быстро покинули улицу.

Акция протеста против санитарных ограничений, в которой приняли участие более 1,5 тыс. человек, прошла также в Мельбурне. Полиция применила слезоточивый газ против участников и арестовала шесть человек.

Вспышки в Сиднее и Мельбурне

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания в Сиднее была зарегистрирована 16 июня. В последние шесть недель в мегаполисе фиксируется непрерывный рост числа заразившихся, общее количество инфицированных выросло до 1 609. За минувшие сутки медики выявили 163 новых случая заражения, что является самым высоким показателем в регионе за все время пандемии. В городе и окрестных районах действует жесткий карантин, жителям запрещено покидать свои дома без веских оснований и удаляться от места жительства более чем на 10 км.

За минувшие сутки в Мельбурне медики выявили 14 новых случаев заражения, после чего общее число инфицированных выросло до 158. В штате Виктория, административным центром которого является Мельбурн, действуют санитарные ограничения. Его жителям запрещено покидать дома без уважительных причин и удаляться от них более чем на 5 км.