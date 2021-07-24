В Вологде появится первый передвижной автомобильный диагностический комплекс

ТАСС, 24 июля. Передвижной автомобильный диагностический комплекс закупят для Вологодской городской поликлиники №1, закупка запланирована на август текущего года. Подобное оборудование закупается в регионе впервые, сообщает пресс-служба правительства региона в субботу.

"Для Вологодской городской поликлиники №1 закупят передвижной автомобильный диагностический комплекс. Проведение закупки в КУ ВО "Центр закупок" запланировано на август текущего года. Комплекс обойдется областному бюджету в 40 млн рублей. Все необходимое для проведения осмотра и диагностики пациентов при выездной работе будут поставлены на автомобильное шасси всемирно известного "Камаза", выигравшего не одну престижную гонку среди внедорожных грузовых автомобилей", - говорится в сообщении.

Комплекс можно эксплуатировать на всех видах дорожных покрытий и по бездорожью, поэтому его будут использовать для проведения медицинских обследований в нестационарных условиях. Работа комплекса не зависит от внешних факторов и окружающей среды благодаря системам автономного обогрева, кондиционирования, водоснабжения и электропитания, сообщает пресс-служба.

"Приобретение современного мобильного диагностического комплекса позволит приблизить возможности диагностики к жителям отдаленных уголков Вологодской области, которые должны получать такую же качественную и полноценную медицинскую помощь, как и жители городов и больших поселков. Дальнейшее развитие системы мобильных комплексов повысит эффективность лечения за счет ранней диагностики заболеваний", - сообщил главный врач Вологодской областной клинической больницы №2 Андрей Пулин.

Оборудование будет задействовано для выездов по Вологодчине в рамках проведения диспансеризации и медицинских осмотров. В перспективе планируется закупка такого же комплекса в Череповец.