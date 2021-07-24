В Париже на площади Трокадеро началась акция протеста против санитарных пропусков

ПАРИЖ, 24 июля. /ТАСС/. Акция протеста против введения во Франции обязательных санитарных пропусков для посещения кафе, ресторанов, театров и музеев собрала в субботу днем на площади Трокадеро несколько сотен манифестантов, передает корреспондент ТАСС.

Демонстрация проходит по призыву бывшего вице-председателя партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Флориана Филиппо. "Французский народ подвергся нападкам на свои ценности равенства и свободы. Давайте продолжим борьбу за наши идеалы, чтобы в конечном счете выиграть эту битву", - обратился к своим сторонникам Филиппо, недавно объявивший о намерении выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции в 2022 году. В настоящее время политик возглавляет созданную им в 2017 году партию "Патриоты".

В преддверии манифестации префектура полиции распорядилась усилить меры безопасности в местах массового скопления людей. По свидетельству ТАСС, дополнительные полицейские силы сосредоточены вокруг площади Трокадеро, а также в районе Елисейских полей, у Эйфелевой башни и Лувра. У многих демонстрантов в руках плакаты с надписями: "Свобода, равенство, братство!", "Сопротивление!", "Освободим Францию!".

Манифестанты также призывают Сенат (верхняя палата парламента) отклонить законопроект о новых мерах по борьбе с коронавирусом, подготовленный правительством и одобренный в пятницу депутатами Национального собрания (нижняя палата парламента). Документ в настоящий момент находится на рассмотрении сенаторов. Проект закона предусматривает обязательную вакцинацию медицинского персонала, пожарных, ряда категорий военных. Он также предполагает расширение применения санитарного пропуска.

Еще две манифестации против правительственных мер проходят в эти часы на площади Бастилии и площади Андре Мальро, где в акции протеста участвуют представители движения "желтых жилетов". Демонстрации проходят в субботу и в других городах Франции, в частности в Тулузе, Марселе, Нанте, Страсбурге, Лионе, Дюнкерке. Неделю назад, согласно данным МВД республики, марши протеста против санитарных мер собрали во Франции около 114 тыс. человек.

12 июля президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телевизионного обращения объявил о введении обязательной вакцинации медицинского персонала и ряда других категорий работников в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране из-за штамма "дельта". Кроме этого, французский лидер сообщил о введении с августа санитарного пропуска для посещения баров, ресторанов и торговых центров. Только привитых и получивших отрицательный результат теста на коронавирус будут с этого времени пускать в самолеты и поезда дальнего следования. Как констатировали ранее власти, Франция вступила в четвертую волну пандемии с более высокими темпами заражения, чем это было на предыдущих этапах. В настоящий момент органы здравоохранения ежедневно регистрируют больше 10 тыс. новых случаев инфицирования.