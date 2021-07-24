Хуснуллин выразил недовольство ходом реконструкции набережной в Евпатории

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории. Об этом он сообщил в субботу в прямом эфире в Instagram.

"Недавно разговаривал с Аксеновым, главой Крыма, он говорил, что были проблемы с подрядчиком <...> Но я сам недоволен, такая красивая эта набережная, так мне понравилась", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году также возникали трудности с реконструкцией набережной. По его словам, завершить работы планируется к следующему сезону. "Вроде 5 августа выйдут из экспертизы, ну и, наверное, уже к следующему сезону закончат", - сказал Хуснуллин.