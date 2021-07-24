{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Хуснуллин выразил недовольство ходом реконструкции набережной в Евпатории

Вице-премьер отметил, что завершить работы планируют к следующему сезону

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин недоволен проблемами с подрядчиком, возникшими при реконструкции набережной Терешковой в Евпатории. Об этом он сообщил в субботу в прямом эфире в Instagram.

"Недавно разговаривал с Аксеновым, главой Крыма, он говорил, что были проблемы с подрядчиком <...> Но я сам недоволен, такая красивая эта набережная, так мне понравилась", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что в прошлом году также возникали трудности с реконструкцией набережной. По его словам, завершить работы планируется к следующему сезону. "Вроде 5 августа выйдут из экспертизы, ну и, наверное, уже к следующему сезону закончат", - сказал Хуснуллин.

Теги
РоссияХуснуллин, Марат Шакирзянович
DM: второй том мемуаров принца Гарри будет опубликован лишь после смерти Елизаветы II
По словам собеседника газет, он и его супруга заключили контракт на четыре книги
Читать полностью