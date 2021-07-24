В Сирию доставили партию вакцины "Спутник Лайт"

ДАМАСК /Сирия/, 24 июля. /ТАСС/. Минобороны России доставило в Сирию партию российской вакцины "Спутник Лайт" и 1 млн тестов для диагностики коронавируса, сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

"Сегодня на аэродроме Дювали города Дамаска состоялась церемония передачи сирийской стороне 250 тыс. доз российской векторной вакцины "Спутник Лайт" и 1 млн тестов для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции", - сказали в министерстве.

Партия была доставлена в Сирию самолетом Ил-76. "В пути следования полностью соблюдены все обязательные требования к транспортированию и хранению вакцины и ПЦР-тестов с использованием специальных термоконтейнеров", - подчеркнули в министерстве.

Руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев передал сертификаты на вакцину и ПЦР-тесты министру муниципального управления и экологии Сирии Хусейну Махлюфу. "В дальнейшем такие поставки будут организованы на регулярной основе", - заявил он.

В министерстве сообщили, что доставка вакцины и ПЦР-тестов осуществлена в рамках рабочей поездки российской межведомственной делегации в Сирию, которая проходит с 24 по 29 июля в соответствии с решением президента РФ Владимира Путина. В рамках поездки доставлено более 160 тонн продовольствия, медикаментов, оборудования и грузов для оказания гуманитарной помощи нуждающемуся населению. В состав делегации вошли более 230 представителей от 30 федеральных органов исполнительной власти и организаций, пяти субъектов РФ и Минобороны.