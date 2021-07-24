Почти 40 тыс. человек пришли на авиасалон МАКС-2021 в пятый день его работы

ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 24 июля. /ТАСС/. Почти 40 тыс. человек стали посетителями Международного авиационно-космического салона МАКС-2021 в пятый день его работы. Об этом сообщили ТАСС в субботу в дирекции мероприятия.

"В пятый, предпоследний день работы МАКС-2021 посетили 39 тыс. 840 человек", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что в первый день работы авиасалона его гостями и участниками стали 6 тыс. 970 человек, во второй день - 16 тыс. 570 человек, в третий день - 16 тыс. 830 человек, а в четвертый - 22 тыс. 740 человек. Таким образом, за четыре дня на мероприятия на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в Жуковском пришли 102 тыс. 950 человек.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в Жуковском с 20 по 25 июля.